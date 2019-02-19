Новости за ночь: Кадыров объяснил передачу полномочий премьер-министру

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Глава Чечни рассказал, почему временно отказался от своего поста

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram, что снял с себя полномочия на время болезни. Чеченский лидер рассказал, что простудился во время двухдневной экспедиции в горы, где был сильный ветер и снегопад. Он сообщил, что после возвращения почувствовал недомогание, у него поднялась температура, и начался грипп.

Кадыров отметил, что в ближайшее время у него были запланированы важные встречи и командировки, поэтому он был вынужден поручить исполнение обязанностей главы Чечни премьер-министру Муслиму Хучиеву. На данный момент Рамзан Кадыров рассказал, что чувствует себя хорошо и порекомендовал всем заниматься спортом, чтобы поддерживать организм в крепком состоянии.

Друзь уезжает в США из-за скандала с Бером и подкупом

Один из самых популярных игроков «Что? Где? Когда?» Александр Друзь решил уехать из России. Друзья магистра уверяют, что его отъезд никак не связан со скандалом с редактором «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Официальная версия отъезда Александра Друзя в США — презентация его детской книги. О предстоящей презентации книги «Эня, Томас и другие» рассказала в соцсетях дочь магистра Инна. Она написала, что за билет на презентацию и встречу с автором необходимо будет заплатить от пяти долларов. Стоимость самой книги около 20 долларов. Кроме того, Александр Друзь планирует провести мастер-класс, где расскажет об основных установках и ценностях воспитания детей. Мероприятие пройдет в Калифорнии.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к военным и чиновникам Венесуэлы с призывом отказаться от поддержки действующего президента страны Николаса Мадуро. Американский лидер заявил, что в случае отказа принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии, они могут «потерять все». Трамп добавил, что представители Венесуэлы не могут отказаться от выбора «с которым они столкнулись». Кроме того, глава Белого дома добавил, что при отказе военных и чиновников Венесуэлы от предложения Гуаидо, они не смогут рассчитывать на «легкий выход» и «безопасное пристанище».

Facebook объяснил блокировку аккаунтов, связанных с RT

Пользователи должны знать, «кто стоит» за страницами в социальных сетях. Такое объяснение предоставил Facebook, в связи с блокировкой аккаунтов, связанных с RT, сообщает ТАСС. В социальной сети объяснили, что на данный момент проводится обновление страниц с большой аудиторией. Отметим, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что блокировка проекта издания связана с запросом CNN, который обвиняет RT в сокрытии «связей» с Кремлем.