Новости за ночь: Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет

Главные новости минувшей ночи по версии НСН.

Умер писатель Эдуард Успенский

Российский писатель Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет в Москве. Отметим, известно, что автор детских книг страдал от онкологического заболевания. Как пишет РЕН ТВ , Успенский умер в своём доме в деревне Пучково Троицкого административного округа.

Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 31 человека

Министерство внутренних дел Италии сообщило о 31 погибшем при обрушении автомобильного моста в Генуе. Трагедия произошла накануне во время ремонтных работ по укреплению перекрытия объекта.По мосту в этот момент проезжали 35 легковых автомобилей и три грузовика. Как пишут местные СМИ, личности 26 человек установлены.

Путин готов встретится с Ким Чен Ыном в ближайшее время

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшее время. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В телеграмме, направленной руководству КНДР по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства Путин также подчеркнул, что «удовлетворен тем, что отношения между двумя государствами носят дружественный и конструктивный характер».

США опровергли приостановку участия в Договоре об открытом небе

Госдепартамент США опроверг приостановку участия Вашингтона в Договоре об открытом небе (ДОН). Как заявила ТАСС сотрудник Госдепа, оборонный бюджет страны, подписанный накануне президентом Дональдом Трампом , требует только «выполнять определенные отчетные и сертификационные требования до расходования некоторых бюджетных средств».