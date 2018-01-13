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Политика

Новая загадка Джулиана Ассанжа

13 Января 2018 в 20:11
Новая загадка Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж опубликовал новое загадочное сообщение. Основатель сайта разоблачений WikiLeaks разместил пост в Twitter с изображением шахматной доски и определенной комбинации фигур на ней. При этом он не добавил никаких пояснений к изображению. 

В настоящий момент Джулиан Ассанж проживает в эквадорском диппредставительстве в Лондоне, где ему с 2012 года предоставляется убежище. Ранее также стало известно, что власти Эквадора планируют выслать Ассанжа из своего посольства. Если это произойдет, создатель WikiLeaks предстанет перед судом Швеции по обвинению в изнасиловании либо будет экстрадирован в США, где ему и вовсе грозит смертная казнь за разглашение секретных документов.

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