Новая структура правительства со старыми фамилиями

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Во вторник, 15 мая, президенту Владимиру Путину будут представлены предложения по структуре кабинета министров.

Предложения по структуре правительства должен представить главе государства премьер-министр в течение недели с момента назначения. У Дмитрия Медведева этот срок истекает во вторник, 15 мая. В этот день и состоится его встреча с Владимиром Путиным на сей предмет. Президенту будут представлены предложения именно по структуре, но не по персональному составу кабинета министров: конкретные кадровые назначения озвучены не будут, уточнила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Впрочем, и структуру и возможный кадровый состав Медведев анонсировал на консультациях с думскими фракциями до своего утверждения на посту. Недостающие звенья можно дополнить сведениями, которые из своих источников почерпнули ряд СМИ, в частности, РИА Новости, РБК и «Коммерсант». С известной долей допущения можно предположить, что новое российское правительство будет выглядеть следующим образом.

Заместителей у Дмитрия Медведева будет, как предполагается, девять, из них один – первый вице-премьер. Им глава кабмина видит Антона Силуанова, исполняющего обязанности министра финансов. При этом Силуанов сохранит пост главы Минфина. Вице-премьерами предлагается назначить Дмитрия Козака (сфера ответственности - промышленность и энергетика), Максима Акимова (транспорт и связь, сейчас он - первый замглавы аппарата правительства), Татьяну Голикову (ныне возглавляющая Счетную палату она займется соцвопросами), Алексея Гордеева (сельское хозяйство, его же, кстати, прочат и во главу Минсельхоза, которым он уже руководил), Виталия Мутко (от спорта и туризма – к вопросам строительства), Ольгу Голодец (от социального блока к вопросам культуры и спорта), Юрия Борисова (замминистра обороны будет курировать ВПК), Константина Чуйченко (глава кремлевского КРУ станет руководителем аппарата правительства). Сохранит свое место и Юрий Трутнев, но пока неизвестно, в каком именно качестве.

Что касается министров, то из сообщений последних дней известно, что не ожидается отставок таких знаковых фигур в российской политике, как министра обороны Сергея Шойгу, главы МИДа Сергея Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Сохранят свои посты и главы Минэнерго Александр Новак и министр культуры Владимир Мединский. Оставит пост Михаил Абызов, который курировал работу «открытого правительства».

Одно из наиболее интересных нововведений затронет, как ожидается, Минобрнауки. Как мы сообщали в конце минувшей недели, его собираются поделить на два - Миннауки и Минобр. Больше всего шансов возглавить разделенные структуры – соответственно у нынешнего замминистра Григория Трубникова и ныне возглавляющей объединенное ведомство Ольги Васильевой.

Все точки над «i» расставит встреча президента с премьером. Совсем скоро.

Всеволод Нерознак