«Нормальный человек». Абдулатипов о задержанном главе бюро Медсоцэкспертизы

Экс-глава Дагестана в эфире НСН признался, что не знает подробностей уголовного дела, по которому проходит Магомед Махачев.

В ночь на 2 августа в Махачкале был задержан руководитель главного бюро Медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев. Ранее он был объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом о взятках. Махачева задержали в Грозном около двух часов ночи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В свою очередь,в эфирерассказал, что был знаком с задержанным.

«Я его знаю, но ничего сказать не могу. Я не слышал о его задержании. Он работал и до моего прихода, и после моего прихода. В целом, это нормальный человек. Что ему сейчас указывают, я не знаю», - пояснил в эфире НСН Абдулатипов.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против Махачева и ряда его подчинённых. Следствие убеждено, что бюро, которое он возглавлял, незаконным путём признало инвалидами около 300 человек, что ударило по Пенсионному фонду России. Ущерб оценивается в 24 миллиона рублей, сообщает ТАСС.