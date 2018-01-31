Несостоявшиеся кандидаты торгуются с Путиным

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В среду пять претендентов на пост президента РФ сошли с избирательной дистанции, некоторые из них в стремлении быть полезным Путину.

В среду на пресс-конференции в Национальной службе новостей председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец не только объявила о прекращении своей избирательной кампании, но и уточнила, что делает это в пользу действующего президента Владимира Путина. Чуть раньше об этом же заявил кандидат на пост президента от Партии социальных реформ Станислав Полищук. Депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов сошёл с дистанции без громких заявлений. Психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, выдвинутый на выборы президента РФ от Партии социальной защиты, вместо подписей избирателей принес в ЦИК пачки чистой бумаги, добавив, что просто не рассчитал своих возможностей.

Таким образом, в первую половину дня среды неофициальный список претендентов на пост президента РФ сократился на четыре человека. Хотя 10 февраля, возможно, претендентов станет гораздо меньше, поскольку в этот день ЦИК закончит проверку подписных листов.

Ирина Волынец на пресс-конференции в НСН обосновала своё решение тем, что Владимир Путин намерен активно заниматься проблемами укрепления в стране роли семьи, и тем, что президент заслуженно остаётся «отцом нации».

«Когда появится женщина, которую можно назвать матерью нации, тогда и она может быть избрана на главную должность страны», - заключила Волынец в пресс-центре НСН.

Вслед за этим Волынец выдвинула идею о создании Федерального агентства по делам семьи и детей, отметив, что только повышением рождаемости и увеличением численности многодетных семей можно спасти Россию. Для убедительности Волынец пообещала присутствующим на пресс-конференции журналистам, что не успокоится, пока эта идея не найдёт практического воплощения.

Станислав Полищук, выдвигаемый от «Партии социальных реформ», тоже сопроводил своё снятие предложением действующему президенту. Он замахнулся на более масштабную инициативу, чем новая структура. «Я хотел бы предложить президенту свою программу построения социального государства», - сказал Полищук во время визита в ЦИК.

Ранее кандидат в президенты России от партии «Честно» Роман Худяков заявил о намерении передать все собранные подписи в поддержку главе государства Владимиру Путину.

Отказы от участия в президентских выборах в пользу действующего главы государства практиковались и раньше. Рекордсменом в этом плане стал 1996 год, когда выдвигаемые на выборы различными общественными объединениями Виктор Черномырдин, Егор Гайдар, Борис Фёдоров, Аркадий Вольский, Виктор Чечеватов, Александр Баркашов заявили о снятии своих кандидатур в пользу тогдашнего президента Ельцина. Но самой резонансной и эффективной по своим последствиям оказалось решение Александра Лебедя, занявшего в первом туре третье место и призвавшего своих избирателей проголосовать за Ельцина во втором туре. За это Лебедь получил должности секретаря Совета Безопасности РФ с «особыми полномочиями» и помощника президента по национальной безопасности.

Политолог Алексей Макаркин в беседе с НСН напомнил, что «тогда за Александра Ивановича в первом туре проголосовали миллионы избирателей, значимость которых оказалась ключевой для второго тура». Нынешние «отказники» к столь крупному торгу не готовы, считает собеседник НСН, поскольку реально не преодолели даже необходимого 100-тысячного барьера сбора подписей.

Комментируя предложение Ирины Волынец о создании государственного агентства по делам семьи и детей, Алексей Макаркин подчеркнул: «У неё вполне конкретная цель, которую она искренне, честно и простодушно изложила. Но кому это надо? В этой ситуации для президента это совершенно излишне».

Собеседник НСН отметил, что «если о Волынец ещё что-то было слышно, то о втором [Полищук] никто не слышал, кроме его близкого круга». Макаркин предложил литературную аналогию: «Это всё очень напоминает знаменитую историю из «Ревизора», когда коллежский регистратор Хлестаков, принятый за особо важную персону, разговаривал с жителями уездного города, то тамошний помещик Бобчинский обратился к нему с просьбой, мол, если он в Петербурге увидит государя, то пусть скажет ему, что есть такой Пётр Иванович Бобчинский. То есть затаённая мечта: государь узнает, заинтересуется, может быть, милость окажет. Вот и сегодня двое наших соотечественников решили обратить на себя внимание. Но это не даст им ни минусов, ни плюсов. Думаю, государь не заинтересуется тем, что у него появились ещё два сторонника».

На различных выборах есть люди, которые подходят к избирательной кампании исключительно с точки зрения бизнеса – капитализации своего имени, сказал в беседе с НСН завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, доктор политических наук, профессор Олег Шабров.

«В данном случае больших преференций у них не будет, но на локальном уровне они смогут позиционировать себя выгодно – как сторонники президента. Другого смысла я не вижу. По сути, многие, кто заявил себя в качестве участника предвыборной гонки – это бизнес-проект в более широком плане, чем деньги. Кто-то рассчитывает утвердить таким образом позиции в деле, которым он занимается. Ясно, что всё это осуществляется с целью конвертации голосов своих избирателей, которых у них нет», - добавил Шабров.

Но не обязательно такие люди станут отказываться от выборов в пользу президента, считает собеседник НСН.

«Допустим, Собчак вряд ли отдаст свои голоса Путину, но у неё в итоге предвыборной кампании повысится поддержка на ведущих каналах, появятся новые проекты, хотя в политическом плане у неё перспектив нет», - заключил политолог.

Медиаконсультант из Петербурга Александр Зимовский оценил инициативу Ирины Волынец и Станислава Полищук: «Эффектный жест, который может быть замечен. А может и не быть».

По словам Зимовского, в данном случае, когда они говорят: "Есть более достойный", это не унизительно для президента. То есть, пытаясь протянуть президенту руку помощи, эти люди не возвышаются, «принижая возможности» Путина.

«Если рассуждать в категориях торга, то единственной возможной площадкой для электорального торга на выборах президента России является факт проведения второго тура. Хотя Путин никогда не рассматривал торг, как формат внутриполитического взаимодействия. Но и Волынец и Полищук сделали неплохую попытку подыграть кампании в целом - они сузили возможность растащить голоса избирателей в дальнейшем», - отметил Зимовский.

Собеседники НСН полагают, что со дня на день за Волынец и Полищуком последует и другие заявившие о себе в качестве кандидатов в президенты РФ.

«Существует пятёрка, плюс или минус Грудинин. Это согласованные персоны, продюсированием которых сейчас занимаются федеральные СМИ. Все остальные будут под разными причинами сливаться, в большинстве случаев в пользу Владимира Владимировича», - заявила в среду НСН журналистка Екатерина Гордон, ранее тоже снявшаяся с выборов.

Вечером в среду, когда срок подачи в ЦИК подписных листов подходил к концу, претендент на участие в выборах президента РФ от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш завила, что не будет сдавать в Центризбирком подписи в поддержку своей кандидатуры.

Более того, «Альянс Зеленых» обратился с заявлением в Генпрокуратуру после проверок региональных отделений партии по всей стране перед выборами, сообщил РБК пресс-секретарь партии Ярослав Вольпин. А глава штаба Юрий Урсов отметил, что Эльвира вынуждена не подавать подписи из-за «предвзятого отношений ЦИК», который анонсировал комплексную проверку и публично заявил, что якобы у Агурбаш двойное гражданство России и Казахстана.

Отказываться от выборов в столь скандальных обстоятельствах в пользу президента Агурбаш уж точно не захочет, предположили эксперты.







