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Политика

Назарбаев в Вашингтоне проведет встречу с Трампом

16 Января 2018 в 09:42
Назарбаев в Вашингтоне проведет встречу с Трампом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 16 января, прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита он проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом и представителями официальных и деловых кругов Соединенных Штатов.  

Также Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, сообщает RT.

Основной темой переговоров станут российско-американские отношения, отмечает «Русская Планета»

Предыдущая встреча Назарбаева и Трампа прошла в мае 2017 года. Переговоры состоялись в рамках участия в саммите «США — Исламский мир».


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