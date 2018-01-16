Назарбаев в Вашингтоне проведет встречу с Трампом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 16 января, прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита он проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом и представителями официальных и деловых кругов Соединенных Штатов.



Также Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, сообщает RT.

Основной темой переговоров станут российско-американские отношения, отмечает «Русская Планета».

Предыдущая встреча Назарбаева и Трампа прошла в мае 2017 года. Переговоры состоялись в рамках участия в саммите «США — Исламский мир».



