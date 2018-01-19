Назарбаев рассказал о планах Трампа перенести минские переговоры

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил перенести из Минска в столицу другого государства переговоры по разрешению конфликта в Донбассе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу, 19 января.



Глава Казахстана также сообщил, что считает, что Минские договоренности зашли в тупик, поэтому, по его мнению в Донбасс необходимо ввести миротворческие силы, отмечает «Свободная Пресса».

16 января президент Казахстана прибыл в США с официальным визитом и провел встречу с Трампом, пишет Газета. ру.