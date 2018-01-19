Навальный отказал мэрии сразу в трех местах

Вопреки запрету столичных властей, Алексей Навальный продолжает настаивать на проведении акции на Тверской улице в Москве 28 января.Акция называется «Забастовка избирателей» и посвящена бойкоту президентских выборов.



Ранее мэрия Москвы отказала оппозиционеру проводить митинг и акцию на Тверской и Охотном Ряду и предложила три локации на выбор. Это митинг на территории «Гайд-парка» в «Сокольниках», шествие по улицам Перерва и Люблинской и митинг у памятника «Солдату Отечества» и шествие по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинг на проезжей части на улице Маршала Василевского напротив дома № 13.

Эти варианты не устроили Навального, и он продолжает звать людей именно на Тверскую, пишет «Ридус». При этом он сообщил в соцсетях только об одном предложенном мэрией варианте - в районе Щукино, умолчав о двух других.

Эксперты оценивают его призывы как очередную провокацию. «Вне скандального образа борца с нехорошим режимом он вряд ли кого интересует. Именно поэтому Навальный старается сделать так, чтобы люди вышли на несогласованный митинг, поскольку в этом случае митинг предполагает массу выгодных для Навального элементов. Это и возможные столкновения с полицией, и громкие репортажи в СМИ, и аресты, и всё, что хотите. Для этого Алексей даже готов пойти на обман сторонников. Ведь он не сообщил им, что взамен Тверской улицы мэрия предлагает на выбор три достаточно неплохих места», - отметил политолог Владимир Кириеев.