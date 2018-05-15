Нарусова раскрыла интригу «Дела Собчака»

Вдова Анатолия Собчака рассказала в эфире НСН, о чем говорит название ленты, снятой при участии Ксении Собчак.

Владимир Путин в документальном фильме «Дело Собчака», посвященном первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку рассказал, что у него были сложные отношения с окружением первого президента России Бориса Ельцина, особенно из правоохранительной сферы. По его словам, зарубежные лидеры видели в Собчаке кандидатуру на пост следующего президента России.

Как рассказала НСН вдова Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова, в том числе об этом говорит название ленты, снятой при участии Ксении Собчак.

«Об этом как раз весь фильм и причина той травли, которую устроили Собчаку перед последними выборами Ельцина и выборами губернатора Петербурга. В этом интрига фильма. Сегодня в Каннах в рамках кинофестиваля - он не номинируется как документальный фильм – будет презентация. Ксения - она автор сценария фильма - будет презентовать фильм, который называется «Дело Собчака». Название такое глубокомысленное, потому что это не просто то дело, которое было сфабриковано, но и то, которому он посвятил свою жизнь – установлению демократии и демократических ценностей и которое продолжает его дочь. Об этом фильм», - подчеркнула она.

Напомним, после поражения Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 1996 году против него были возбуждены дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями. По словам Ксении Собчак, таким образом команда Ельцина пыталась скомпрометировать ее отца. Анатолий Собчак скончался от острой сердечной недостаточности 20 февраля 2000 года.