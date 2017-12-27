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Политика

Начинается этап регистрации кандидатов на выборах президента РФ

27 Декабря 2017 в 08:04

Сегодня начинается этап регистрации кандидатов на выборах президента России. По 31 января кандидаты, успешно прошедшие этап выдвижения, могут подавать в комиссию документы на регистрацию и подписи избирателей, собранные в свою поддержку. Этой процедуры смогут избежать претенденты на президентское кресло, выдвинутые парламентскими партиями. Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ. 

Как пишет URA.Ru, накануне в Москве собралась инициативная группа по выдвижение Владимира Путина. Все 686 человек проголосовали единогласно. Теперь предстоит этап сбора подписей. 

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