Начинается этап регистрации кандидатов на выборах президента РФ

Сегодня начинается этап регистрации кандидатов на выборах президента России. По 31 января кандидаты, успешно прошедшие этап выдвижения, могут подавать в комиссию документы на регистрацию и подписи избирателей, собранные в свою поддержку. Этой процедуры смогут избежать претенденты на президентское кресло, выдвинутые парламентскими партиями. Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ.

Как пишет URA.Ru, накануне в Москве собралась инициативная группа по выдвижение Владимира Путина. Все 686 человек проголосовали единогласно. Теперь предстоит этап сбора подписей.