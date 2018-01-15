Начал работу предвыборный сайт Путина

В понедельник, 15 января, заработал предвыборный сайт действующего президента России Владимира Путина по адресу http://putin2018.ru/ На электронном ресурсе, в частности, размещена информация о доверенных лицах Путина, его биография, а также «дневник» избирательной кампании.



Также в понедельник начала работу общественная приемная Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента. Прием посетителей будет проводиться со вторника по субботу включительно с 10 до 17 часов по адресу Новый Арбат, 36.

10 января стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Путина. Сопредседателей оказалось трое: руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗА Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, сообщает «Свободная Пресса». Штаб располагается в Гостином дворе в Москве.