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Политика

Начал работу предвыборный сайт Путина

15 Января 2018 в 16:24
Начал работу предвыборный сайт Путина

В понедельник, 15 января, заработал предвыборный сайт действующего президента России Владимира Путина по адресу http://putin2018.ru/ На электронном ресурсе, в частности, размещена информация о доверенных лицах Путина, его биография, а также «дневник» избирательной кампании.

Также в понедельник начала работу общественная приемная Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента. Прием посетителей будет проводиться со вторника по субботу включительно с 10 до 17 часов по адресу Новый Арбат, 36.

10 января стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Путина. Сопредседателей оказалось трое: руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗА Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, сообщает «Свободная Пресса». Штаб располагается в Гостином дворе в Москве.

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