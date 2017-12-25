Зачем Путину на Рождество новый помощник, два полпреда и врио губернатора

Эксперты рассказали НСН, что стоит за новыми кадровыми решениями Кремля.

В католическое Рождество в России, 25 декабря родился… новый помощник президента. Одиннадцатым по счету стал бывший полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Это должностное перемещение вызвало целую цепь кадровых передвижений: на место нового помощника был назначен теперь уже бывший полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александр Беглов. В свою очередь его сменил экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, врио руководителя которой президент назначил бывшего мэра Воронежа Александра Гусева. Вот такая у нас на католическое Рождество случилась кадровая гирлянда.

Самое любопытное в этой цепочке - перемещения Николая Цуканова. Бывший губернатор Калининградской области на посту полпреда президента в СЗФО пробыл всего полтора года – и вот он уже сотрудник администрации президента в ранге нового помощника главы государства. Повышение это или понижение?

СУРОВАЯ ВЫБОРНАЯ СТРАДА

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Павла Салина, перемещение Цуканова из Санкт-Петербурга в Москву объясняется скорыми выборами президента страны.

«Это означает, что власть усиливает администрирование в рамках президентской кампании. Сейчас основная задача – обеспечить явку на президентских выборах. Нужно жесткое администрирование. Господин Цуканов был не очень хорошим администратором, с учетом того, что он не местный для СЗФО, хоть и из Калининградской области. Цуканов не мог себя проявить, потому что у него нет выстроенных отношений с местными элитами. Он, все-таки, человек провинциального масштаба. Необходимо было поставить человека, который мог бы жестко администрировать местные элиты», - объяснил политолог в эфире НСН.

И такой администратор нашелся в Москве. Александр Беглов более пяти лет представлял президента в Центральном федеральном округе, и, судя про всему, в Кремле посчитали его достойным усилить властную вертикаль "окна в Европу".

«ЦФО – это самый сложный округ. Здесь складываются все пути вращения нашей экономики, и в политическом плане, и хозяйственном, промышленном», - рассказал бывший московский мэр Юрий Лужков в эфире НСН о школе, которую прошел Беглов.

И при этом для элит Северо-Запада он человек совсем не чужой. Беглов в начале 2000-х руководил Курортным районом Санкт-Петербурга, потом был вице-губернатором города и заместителем полпреда президента в СЗФО.

«Беглов на это подходит. Он может себя проявить», - считает Салин.

Но, соответственно, оказалось вакантным место полпреда в «самом сложном» округе.

«В ЦФО, соответственно, обнажился фронт работ. Нужен был тоже сильный администратор. Господин Гордеев достаточно сильный администратор. То есть для него это повышение. И это такая ротация: одно перемещение потянуло за собой другое», - заметил собеседник НСН.

ТЯЖЕЛОВЕС С ВОРОНЕЖСКИХ НИВ

Похоже, у Гордеева действительно есть реальная возможность вернуться в федеральную политику. Во всяком случае, назначение бывшего воронежского губернатора в ЦФО совершенно не удивило Лужкова.

«Округ подходит к потенциалу этого человека. Когда мы говорим об Алексее Гордееве, мы говорим о человеке, который имеет достаточный потенциал энергии и знаний. Они сложились в новое время, но начинались еще в то время, которые некоторые у нас охаивают. А на самом деле это было время хороших кадров, грамотных кадров в экономике. В 90-х годах, да! Гордеев был руководителем сельского хозяйства Подмосковья. Я его хорошо знал. И тогда и сейчас впечатления о его деятельности у меня самые положительные»,- признался НСН бывший мэр Москвы.

Еще б Лужков не знал Гордеева! Еще в 2005 году Лужков и Гордеев, который тогда возглавлял Минсельхоз, подписали соглашение о сотрудничестве по реализации приоритетного нацпроекта в агропроме. Так что связи у Гордеева с региональными элитами ЦФО давно выстроены. Тем интереснее для него принять этот вызов, поскольку, как считает глава Политической экспертной группы Константин Калачёв, в губернаторах Гордеев уже «пересидел».

«Это человек с богатой политической биографией, реальный политический тяжеловес, доказавший свою эффективность на посту губернатора, который в непростой Воронежской области смог выстроить систему так, что выборы в Госдуму прошли с колоссальным перевесом «Единой России». Думаю, что для Гордеева дальнейшее пребывание на посту губернатора было обременением. У него не было серьёзной мотивации. Понятно, что люди с таким опытом всегда будут востребованы, и понятно, что в качестве политического тяжеловеса он может пригодиться во время выборов в марте, занимаясь непростым Центральным федеральным округом», - пояснил собеседник НСН.

Судя по итогам выборов в области в последние годы, Гордеев способен оправдать ожидания власти. Если на выборах в Воронежскую облдуму в 2005 году единороссы смогли получить только 29% голосов, то после прихода в область Гордеева, в 2010-м – уже 65,5%! Неординарный результат для одного года работы на посту. А в 2015 году ЕР имела в региональном парламенте уже почти 74% голосов.

Однако для мартовского голосования куда важнее результаты выборов главы государства. В 2008 году за Дмитрия Медведева проголосовали, согласно данным воронежского избиркома, 66,3% жителей области. В 2012-м за Владимира Путина – 61,3%. Разница объясняется просто – часть «медведевских» голосов у Путина отобрали миллиардер Михаил Прохоров и «оппозиционер» Сергей Миронов. Но сейчас, если переосмыслить классика, одних уж нет, а те далече. Тем не менее поле для достижения необходимого результата имеется.

«Дальнейшая его перспектива будет зависеть от того, как он проявит себя на президентских выборах», - заметил в этой связи Павел Салин. Перспективы же открываются самые широкие, если учесть, что после выборов президента должны по идее смениться все его полпреды.

МЭРСКИЙ ШАНС

Последним «фонариком» в сегодняшней гирлянде выступает назначение на место Гордеева бывшего мэра Воронежа Александра Гусева. В самом таком назначении, отмечает Салин, нет ничего сверхординарного.

«Решение по Гордееву принималось не то, чтобы экстренно, но в достаточно сжатые сроки. А в такой ситуации, если у губернатора нет конфликта с мэром областного центра – а в Воронежской области такого конфликта не было, то наиболее вероятный преемник это либо вице-губернатор, либо мэр. Здесь решили остановиться на мэре», - пояснил он в эфире НСН.

Однако Константин Калачёв обращает внимание, что местное самоуправление – это серьёзная школа.

«Как говорил Путин, «это профессионально-техническое училище, которое формирует ключевые компетенции начинающего политика, способность договариваться с разными социальными и профессиональными группами, понятно доносить свои идеи до людей, защищать права и интересы своих избирателей». Президент не раз подчёркивал, что профессиональную закалку политики должны получать в системе местного самоуправления. Собственно, то, что глава города Воронежа Гусев стал исполняющим обязанности области – это обозначение преемственности по отношению к Гордееву, и реверанс в сторону местного самоуправления, сигнал, что оно воспринимается как школа кадров», - считает политолог.

В общем-то, это подтверждают последние назначения в регионах: бывшие мэры уже стали врио губернаторов в Вологодской, Новосибирской, Самарской областях.

Как считает собеседник НСН, внимание к местному самоуправлению будет только расти.

«Обозначен интерес к местному самоуправлению, демонстрируется, что муниципальное самоуправление – это хорошая стартовая площадка для одних и серьёзный вызов для других. Если мы возьмём любые опросы общественного мнения, то в тройке проблем не только проблема доходов, но и проблемы, связанные с работой местного уровня власти, комфортностью среды обитания», - объяснил Калачёв.

И вот тут нельзя снова не вспомнить о «человеке провинциального масштаба» Николае Цуканове. Ведь помощником президента он назначен именно по вопросам местного самоуправления. В этом, он, видимо, разбирается, раз в бытность его главой города Гусева Калининградской области тот признавался самым эффективным и благоустроенным муниципалитетом анклава.

«Цуканов был проблемным губернатором и не самым активным полпредом. С другой стороны, помощник президента по местному самоуправлению – должность почётная. Цуканов остается в кадровой обойме, и кто-то даже может рассматривать эту должность как кадровое повышение», - комментирует Калачёв.

Это станет ясно уже после марта 2018 года. Если муниципальное управление останется в фокусе внимания федеральной власти, то, несомненно, это будет повышение. С другой стороны, причин для такого внимания хватает. В частности, давно назрела реформа выборов глав городов. Сейчас власть во многих муниципальных образованиях делят мэры и так называемые сити-менеджеры. Когда происходило это разделение, предполагалось, что мэры будут отвечать за политическую повестку, а сити-менеджеры – «сидеть на хозяйстве». Но двоевластие, как это уже не раз бывало, оказалось неработоспособным.

«Двуглавая система уже признана недостаточно эффективной, мы возвращаемся к одноглавой системе управления. Другой вопрос, каким образом определяется тот человек, который должен возглавить муниципальное образование. Выборы прямые или непрямые? Можно ли населению доверять выборы мэров столиц регионов или решать этот вопрос через конкурсную комиссию, депутатов местного представительного органа? Пока власть склоняется к тому, что населению лучше не доверять. Таким образом, получается с одной стороны одноглавая система, но с другой – сама процедура назначения предполагает, что на должности будет ставленник главы региона», - заключил Калачёв.

И вполне возможно, что разбираться в этом вопросе придется помощнику президента Цуканову. Уже в новом политическом цикле.

Сергей Подосёнов