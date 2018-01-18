Минобороны США опровергло создание «пограничных сил безопасности»

Минобороны США опровергло сообщения о создании «пограничных сил безопасности» в подконтрольных сирийским курдам провинциях. По данным Пентагона, речь идет только о подготовке локальных вооруженных формирований, а не о новой армии, сообщает Газета.ру.



Эти формирования будут обеспечивать безопасность возвращающихся по домам сирийских беженцев.

О формировании «сил безопасности границы» в Сирии ранее заявил представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил, сообщает RT.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые Соединёнными Штатами формирования необходимо уничтожить еще до их появления.