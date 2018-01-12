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Политика

Минфин США анонсировал новые антироссийские санкции

12 Января 2018 в 07:04

Санкции в отношении России будут объявлены в ближайшем будущем. Об этом рассказал  министр финансов США Стивен Мнучин, ссылаясь на соответствующие документы, подписанные  Дональдом Трампом.  Решение об ограничительных мерах в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, было принято в  августе прошлого года. 

Как пишет URA.Ru,  закон подразумевает ужесточение санкций не только против России, но КНДР и Ирана. Противники главы Белого дома пеняли Трампу на то, что президент, по их мнению, не торопится применять данный документ в отношении Москвы.

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