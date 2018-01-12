Минфин США анонсировал новые антироссийские санкции

Санкции в отношении России будут объявлены в ближайшем будущем. Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин, ссылаясь на соответствующие документы, подписанные Дональдом Трампом. Решение об ограничительных мерах в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, было принято в августе прошлого года.

Как пишет URA.Ru, закон подразумевает ужесточение санкций не только против России, но КНДР и Ирана. Противники главы Белого дома пеняли Трампу на то, что президент, по их мнению, не торопится применять данный документ в отношении Москвы.