Милонов подвел итоги осенней сессии ГД

РИА Новости

Парламентарий в эфире НСН рассказал, принятие каких законодательных инициатив он ждет больше всего.

Российское законодательство должно быть разнообразным и разноплановым, чтобы соответствовать нашей большой многонациональной стране. Такое мнение высказал в эфире НСН депутат ГД Виталий Милонов, подводя итоги осенней сессии нижней палаты парламента.

«Я всегда утверждаю, что нет менее или более важного законопроекта, все они важны. К примеру, для многодетных семей важны меры поддержки при рождении детей, кому-то важно списать налоговую задолженность, а кому-то важна корректировка акцизов на российские вина. Поэтому рассматривая любую законодательную инициативу важно понимать, что она относится не ко всем людям, но для кого-то она жизненно необходима», - сказал собеседник агентства.

Принятие законодательных инициатив Милонов сравнил со сбором помощи для попавшего в беду человека, с той лишь разницей, что законопроект охватывает не конкретного соотечественника, а тысячи россиян.

«Мы же часто собираем помощь для какого-то человека, попавшего в беду. А тут - очень разные категории людей, о которых мы даже не подозреваем. Поэтому разноплановость нашего законодательства очень важна», - заявил Милонов.

Он признался, что с нетерпением ждет принятия Госдумой инициатив, автором которых является сам.

«Для меня важнее всего те законопроекты, которые сейчас находятся на этапе экспертной оценки в Госдуме, которые я написал. Их появление я жду с наибольшим интересом и нетерпением, поскольку там много всего наработано. Сейчас этот период предварительных согласований заканчивается и потом я смогу докладывать свои инициативы и защищать их перед коллегами в Большом зале», - заключил Виталий Милонов.

Напомним, последнее заседание сессии депутаты Госдумы провели в пятницу. В осеннею сессию был принят ряд важных инициатив, таких как введения статуса иноганетов-СМИ, ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными и телефонный терроризм, а также предложенный президентом РФ Владимиром Путиным пакет законов, направленных на поддержку рождаемости в стране.