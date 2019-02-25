Милонов назвал «адвокатом дьявола» юриста группы «Ленинград»

В эфире НСН депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал обвинения Константина Добрынина в нарушениях парламентарием депутатской этики.

Адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Константин Добрынин направил жалобу в думскую комиссию по этике. В частности адвокат требует проверить высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова о творчестве коллектива на соответствие правилам депутатской этики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст жалобы. В документе говорится, что депутат неоднократно распространяет в СМИ оценочные суждения в отношении творчества группы «Ленинград». Речь в частности идет об интервью Виталия Милонова, в которых он называет творчество группы «Ленинград» «вредительским» и «отрыжкой пивника», самого Шнурова — «матерящимся быдлом», «животным» и «дерьмом», а также предлагает запретить в России творчество музыкального коллектива, обвиняя лидера группы в пропаганде алкоголизма.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что никак не собирается реагировать на поданную жалобу.

«У них, что там слет нечисти был? То ведьмы на меня в суд подают, то "адвокаты дьявола". Тем более хотел бы напомнить господину адвокату группы «Ленинград», что он уже не член Совета Федерации, поэтому статус адвоката подразумевает, что он должен обращаться в рамках своих полномочий. Его вроде смутило, что я назвал «Ленинград» бесовскими подпевалами, по-моему, все достаточно четко, я от своих слов не отказываюсь. А он тогда еще и "адвокат дьявола" получается», — заявил депутат.

Виталий Милонов уверен, что его слова не несут оскорбительный характер в отличие от поведения и деятельности группы и ее лидера Сергей Шнурова.

«Мне извиняться не за что. Это ему нужно извиняться перед миллионами россиян, которых его клиент поливает отборной матерщиной. Как говорят некоторые свидетели, очевидцы не только матерщиной, но и собственной мочой во время концертов. Поэтому непоправимый урон статусу русского искусства наносит именно группа «Ленинград». Я не хочу пиарить этих людей и обращать на это внимание у меня тоже нет особого желания. Они интересны для меня не как индивидуумы, а как некое социальное явление, как конъюнктурщики становятся пиарщиками. Не более того», — заключил депутат.

Напомним, Константин Добрынин с 4 марта 2012 года по 25 сентября 2015 года занимал должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Архангельской области. В настоящее время является Статс-секретарём, заместителем президента Федеральной палаты адвокатов РФ. В 2015 году Добрынин призывал сдать мандаты тех депутатов Госдумы, которые, по его мнению, пиарятся на громких и безумных законах, и предложил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину проверить на вменяемость Виталия Милонова тогда занимавшего должность депутата петербургского заксобрания.