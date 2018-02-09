Матвиенко: Западная дипломатия превратилась в орудие дестабилизации

Спикер Совета Федерации выступила за пересмотр принципов мировой дипломатии в современных условиях.

«Правила игры» мировой дипломатии требуют коренного обновления, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На эту тему она высказалась по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля. Спикер опубликовала блог на официальном сайте верхней палаты парламента.

«Появившиеся вызовы, угрозы не в полной мере осознаны, новые реалии не встроены органично в систему международного права, международных отношений. Однако они присутствуют и «работают» в жизни как национальных государств, так и международного сообщества в целом. Очевидно, что настало время спокойно обсудить ситуацию, определить, что и как нужно сделать, чтобы устранить угрозы, сделать мир стабильным, безопасным, комфортным, открывающим реальную перспективу использования достижений научно-технического прогресса в интересах всех стран и народов. Решать все эти вопросы, задачи должны не отдельные избранные государства, их коалиции, а всё международное сообщество», - отмечает Валентина Матвиенко.

По её словам, российских парламентариев тревожит превращение дипломатии в ряде стран в компонент информационных войн, орудие дестабилизации общественно-политической обстановки для проведения «цветных революций».

«Естественно, мы считаем такие действия неприемлемыми, идущими вразрез не только с международным правом, но и с дипломатической этикой. Да, в отличие от дипломатического протокола, она не закреплена формально, но это не значит, что её не существует. Дипломаты — отнюдь не подразделение сил специальных операций. Подобное противоречит самому духу дипломатии как искусству нахождения мирного решения проблем в межгосударственных отношениях путём диалога, учёта законных интересов всех участников, честного выполнения взятых на себя обязательств. Именно в этом миссия дипломатии, закреплённая и освящённая веками», - полагает спикер Совета Федерации.

Матвиенко также отмечает, что главные принципы российской внешней политики - соблюдение норм международного права, достижение договорённостей, неукоснительное их выполнение.

«И это приносит зримые плоды. То, что в современной напряжённой обстановке не разгорелась полномасштабная война, ‑ в очень большой степени заслуга нашей страны, отечественных дипломатов. Безусловно, самого бережного отношения заслуживают базовые принципы ООН, выдержавшие проверку временем, доказавшие свою непреходящую ценность для мира и человечества. Мы выступаем за такой подход, поскольку в полной мере отдаём себе отчёт в том, что эффективные ответы на глобальные угрозы и вызовы невозможно выработать в рамках национальных государств или узких коалиций. У нас общее будущее. Для того, чтобы оно было мирным, надо взаимодействовать, сотрудничать, договариваться. Это наша неизменная позиция», - подчёркивает Матвиенко.

По её словам, визитной карточкой отечественной дипломатии стали реализм и прагматизм, стремление к балансу интересов всех участников мировой политики, ставка на достижение компромиссов.

День дипломатического работника будет отмечаться в пятнадцатый раз. Дипломатическая служба России официально ведет отсчет своей истории с 10 февраля 1549 года, от создания Иваном Грозным Посольского приказа. Однако история отечественной дипломатии восходит к IX веку. В 860 году был заключён знаковый договору «О мире и любви» с Византийской империей, в результате которого Русь впервые получила международное признание.