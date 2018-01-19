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Политика

Лидер ЛДПР обвинил Грудинина в политическом мошенничестве

19 Января 2018 в 18:21
Лидер ЛДПР обвинил Грудинина в политическом мошенничестве

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил своего соперника по предвыборной кампании, кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, в политическом мошенничестве и предположил, что кандидат от коммунистов не выдержит предвыборной гонки.

«Это политическое мошенничество. Не надо врать, что вы коммунисты, социалисты, их кандидат - капиталист и олигарх. Сбросьте свое название, откажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Брежнева, и скажите, что будете жить как Черкизовский рынок», - приводит ТАСС заявление Жириновского.

Политик уверен, что Грудинин «снимет свою кандидатуру» с выборов. «Миллиардер - оставайтесь миллиардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента, это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в эту кампанию. Я уверен, что он снимет свою кандидатуру или получит инфаркт от всех разоблачений», - добавил лидер ЛДПР.

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался участвовать в выборах президента. Вместо него коммунисты выдвинули беспартийного директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов. Представители парламентских фракций ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин освобождены от сбора подписей и завершили процедуру регистрации в качестве кандидатов. 

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