«Левада-центр» не будет публиковать опросы о выборах президента

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Негосударственная исследовательская организация «Левада-центр» отказалась публиковать данные опросов о предстоящих выборах президента. При этом директор организации Лев Гудков отметил, что сами опросы проводиться будут.



Он пояснил, что после признания «Левада-центра» иностранным агентом в 2016 году по избирательному законодательству центр не может участвовать в выборах и референдумах. В противном случае, это грозит штрафами или вовсе закрытием организации, сообщает Ura.ru.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Ранее во ВЦИОМ сообщили, что антирейтинг Ксении Собчак за время агитации увеличился на 10%, отмечает «ФедералПресс».