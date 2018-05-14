Леонтьев объяснил, почему извинился за слова об Армении

ФОТО: Михаил Леонтьев // РИА Новости

Журналист ещё раз уточнил, что компания «Роснефть», в которой он является пресс-секретарём, не имеет никакого отношения к озвученной ранее позиции.

Публицист и журналист Михаил Леонтьев извинился за свои слова об Армении. Он направил письмо лично премьер-министру республики Николу Пашиняну и выразил надежду на то, что слова не повлияют на сотрудничество Еревана с «Роснефтью», в которой он работает пресс-секретарём. Напомним, ранее Леонтьев во время радиоэфира «Комсомольской правды» заявил, что Армения существует исключительно благодаря поддержке России, а без этого не было бы этой страны.

В эфире НСН Михаил Леонтьев подтвердил, что действительно допустил не совсем корректные выражения.

«Я просто разъяснил, что это моя личная позиция, за эту личную позицию извинился. В тексте сказано, что я приношу извинения за чрезмерно эмоциональный и не совсем корректный комментарий. Считаю, что различие в политических позициях не оправдывает резкости и грубости. Тем более, речь идёт о союзном государстве, с которым есть отношения. Я принёс личные извинения», - отметил собеседник НСН.

По словам Михаила Леонтьева, попытки приписать его личную позицию к позиции «Роснефти», в которой он является пресс-секретарём, являются жульничеством.

«Моя позиция никаким образом не отражает позицию компании “Роснефть”. Попытки приписать это к моим должностным обязанностям является намеренным жульничеством. В коммерческих корпоративных процедурах прежде, чем делать заявление, компания или представитель, специально сообщает, что он не несёт ответственности за конкретные высказывания, будь они использованы в коммерческой деятельности. Здесь это было повторено неоднократно. Некоторые товарищи его намеренно не слышат. Наверное, надо быть осторожнее, потому что не имеешь права рассчитывать на добросовестность оппонентов, журналистов и кого бы то ни было», - заключил в эфире НСН Леонтьев.

Стоит отметить, что слова журналиста об Армении прокомментировали в том числе и в Кремле. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие высказывания не имеют ничего общего с официальной позицией Москвы, сообщает Ura.ru . В свою очередь, член Правления Союза армян России и Совета Всемирного Армянского Конгресса Андраник Мигранян в эфире НСН признался, что был в шоке от заявления Леонтьева.