Латвия снова хочет быть ближе к России. В РАН объяснили призывы в Риге

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В эфире НСН Константин Воронов рассказал, на что направлен призыв экс-министра сообщения Латвии Анрийса Матисса наладить диалог с Россией.

Экономика Латвии сильно пострадала на фоне ухудшения отношений с Россией и «экономических» войн, заявил бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс. Латвийский чиновник, как сообщает издание Dienas Bizness, призвал наладить взаимодействие с Москвой, как в экономической, так и в политической сфере.



В эфире НСН завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов предположил, что поводом для дружественных жестов со стороны Латвии стало изменение торговой политики Москвы по отношению к Риге.

«Начинается новый этап экономической борьбы. Россия предпринимает усилия по переводу экспорта в собственные порты. Остатки грузов, которые проходили транзитом через прибалтийские республики, скоро будут переведены в порты Приморск, Усть-Луга, Высоцк. Поэтому наши прибалтийские соседи опять заговорили о том, что надо что-то делать [для сближения]. Хоть один [чиновник] начал бить тревогу. Надо этим было заниматься после распада СССР, а уже прошло больше 25 лет, и итоги независимого курса Латвии очень печальные. Депопуляция, экономическая стагнация, деиндустриализация, когда крупные промышленные предприятия все закрыты - это далеко не все «успехи» прибалтийских соседей. А главное, что этот курс ведет только к углублению экономических и социальных невзгод наших прибалтийских соседей. То, что Прибалтика несет колоссальные потери от недружественного курса в отношении России, стало очевидно. Высказывание этого экс-министра - это только первая ласточка», - отметил эксперт.

Ранее депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что для улучшения латвийско-российских отношений Москве необходимо наладить отношения не только с Ригой, но и с американской стороной, отмечает Ura.ru. А введенный запрет на обучение в частных учебных заведениях Латвии на русском языке мэр Риги Нил Ушаков назвал глупым и бессмысленным, пишет Газета.ру.

Напомним также, что в начале июля в Риге на 12 часов был задержан шеф-редактор Sputnik Латвии Валентинс Роженцовс. В эфире НСН секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал инцидент очередной попыткой прибалтийского государства выступить против России.