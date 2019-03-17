Кто ведет США к банкротству?

Американист заявил НСН, что США ожидает война лобби из-за расходов на армию.

Соединенные штаты Америки близки к банкротству из-за больших расходов на военно-промышленный комплекс. С таким заявлением выступило издание CounterPunch.

СМИ сообщили, что власти Америки обманывают своих налогоплательщиков и требуют все большие суммы на финансирование военных нужд США, хотя средства идут на другие цели. В том числе, в качестве примера, приводятся траты на алкоголь стоимостью 308 тыс. долларов, крабы за 4,6 млн. долларов и столовые приборы, цена за которые составила порядка 53 тыс. долларов.

Также издание CounterPunch заявило, что расходы правительства на военно-промышленный комплекс превышают налоговые поступления в государственную казну. Из-за этого Вашингтону приходится занимать большие суммы у других стран.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН отметил бессилие американского президента Дональда Трампа перед Конгрессом, который нацелен на финансирование военных расходов. Его попытки вывести США из состава НАТО оказались безуспешными. Конгресс США запретил этот шаг на законодательном уровне. Более того, был принят новый законопроект, который содержит призыв членам НАТО тратить 2% ВВП на оборону и одобряет финансирование Европейской инициативы сдерживания, направленной против РФ.

«Это не первый раз, когда заходит разговор о выходе США из НАТО. Трамп, кстати, тоже уже говорил о выходе из организации, это как раз произошло, когда союзники по НАТО не хотели платить по 2% от ВВП на оборону. Именно после этого пошли очень резонансные заявления из Конгресса США. Как бы Трамп не хотел распрощаться с НАТО — ему этого не позволят. Эта военно-политическая организация помогает обеспечивать контроль США над странами Европы, она их связывает», — объяснил американист.

Президент России Владимир Путин назвал бюджет США на 2019 год «милитаристским».

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в интервью НСН объяснил, зачем Соединенным Штатам такой огромный военный бюджет.

«Америка сейчас действительно становится абсолютно милитаристской страной, а попытка втянуть нас в гонку вооружений это абсолютно нормальная стратегия США. Сейчас гонка вооружений не выгодна в первую очередь для самих Соединенных Штатов, потому что Россия задает вектор развития с точки зрения развития новых технологий. Производство техники и инноваций у нас бывает до 30 раз дешевле.

США переходят в новую стадию развития. Мало того, что они формально проводят обновление своих войск, они действительно становятся фантастически милитаристской страной. Потому что, если тратятся такие деньги на оружие, то это оружие должно быть использовано, оно не может просто стоять. Это означает, что второй фазой будет уже война между оружейными и военными лобби», —считает американист.

По оценкам Минфина США, госдолг страны составляет 22,012 триллиона долларов и впервые в истории превышает отметку в 22 триллиона долларов.

Научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев отметил в беседе с НСН бессилие президента Дональда Трампа в изменении структуры расходов бюджета США.

«В США - проблема роста дефицита федерального бюджета и роста соответствующего государственного долга. Трампу, тем более в рамках расстановки политических сил, не удалось за эти два года запустить механизм взаимозамещения военных расходов на социальные расходы», — отметил американист.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год, в котором перед Пентагоном поставлены задачи по модернизации вооружений и наращиванию обороноспособности страны.



