Эксперт не увидел политики в показе «Смерти Сталина» в кинотеатре «Пионер»

Игорь Бунин в эфире НСН выразил мнение, что таким образом владелец кинотеатра Александр Мамут просто зарабатывает деньги.

Сегодня в московский кинотеатр «Пионер», где накануне начался показ британского фильма «Смерть Сталина», несмотря на отзыв у него прокатного удостоверения, пришли сотрудники полиции.

Как сообщает РБК, они заявляют, что пришли посмотреть фильм, но не сообщают какой именно. Ранее Минкультуры пригрозило наказанием кинотеатрам за демонстрацию фильмов без прокатного удостоверения.

Поскольку кинотеатр «Пионер» принадлежит медиамагнату Александру Мамуту, в СМИ появилась информация, что он решил бросить вызов главе Минкультуры Владимиру Мединскому, которого якобы намерен сменить после президентских выборов.

Президент Центра политтехнологий Игорь Бунин не увидел в этом демарше политической составляющей.

«Если он выходит на трибуны и говорит: «Я бросаю вызов Мединскому, считаю что он не прав», это одно. А здесь он тихо, для изысканной публики показывает эту вещь, зарабатывает деньги. И одновременно показывает, что он сторонник десталинизации», - сказал он в эфире НСН.

Предположения, что Мамут может возглавить Минкультуры политолог считает спекуляциями.

«Все эти разговоры, кто будет министром культуры, надо оставить на май-месяц. В мае Владимир Владимирович подумает и скажет, кто будет министром культуры. Все остальные разговоры – преждевременны. Это спекуляции, мягко говоря», - заметил Бунин.

При этом он признал, что выбор министра культуры – это выбор политический.

«Выбор, например, [главреда газеты «Культура» Елены] Ямпольской – это выбор явно реакционный. А выбор Мамута – это выбор с надеждой на возвращение цивилизации. Но я сильно сомневаюсь, что Мамут претендует на пост министра», - заключил собеседник НСН.

Напомним, премьера «Смерти Сталина» состоялась в «Пионере» 25 января. Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами. Билеты на него раскуплены на десять дней вперед