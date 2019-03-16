Крымский счет. Новый политический троллинг

Политолог в беседе с НСН назвал российско-украинские счета по Крыму политическим троллингом.

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за трехсотлетнее использование земель, которые принадлежали Киевской Руси. Такое заявление стало ответом спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который предложил обязать Киев возместить Крыму потери, нанесенные за время нахождения полуострова в составе Украины.

Пискун заявил, что Россия использует земли Киевской Руси, но не платит за это. Поэтому необходимо посчитать сумму взысканий за использование территорий в течение последних 300 лет, взыскать эту сумму и «взять их в рабство, если они не смогут заплатить». В качестве примера экс-генпрокурора привел, в том числе, Новгород.

В свою очередь, власти Крыма оценили ущерб, который нанесла Украина за время нахождения полуострова в ее составе. По заявлению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, экономические потери республики могут превышать сотни миллиардов рублей, пишет Газета.ру.

Он сообщил, что если сделать подсчет, то сумма долга Украины станет «грустной статистикой» киевской власти. По словам Фикса, речь идет о сотнях миллиардов или даже триллионов рублей. В качестве примера спикер привел разрушенную систему Северо-Крымского канала, а также различные обанкротившиеся предприятия. По словам Фикса, когда будет названа уже конкретная сумма ущерба, украинские и западные деятели должны будут «поубавить свой пыл» и желание «нажиться на крымчанах».

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин прокомментировал НСН заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который обвинил президента Украины Петра Порошенко в желании отдать Крым в обмен на членство в НАТО. По мнению политолога, Порошенко мог сказать такое только в пьяном угаре, потому что в 2014 году речи об этом идти не могло. В это время президент был нацелен на Россию, а не на Европу и США. Но могла идти речь о другом обмене.

«Порошенко в 2014 году вел переговоры с Россией и не мог говорить про НАТО, он даже не смотрел в ту сторону. Другое дело, что он тогда был готов отдать Мариуполь России. Жители Мариуполя не захотели идти тем путем Донецка и Луганска. Мариуполь остался в составе Украины», - сказал Олег Соскин.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН отметил, что все попытки ухудшить жизнь крымчанам нанесли вред Киеву.

«Куда ни глянь, попытки сделать хуже жителям Крыма оборачиваются более серьёзным вредом для тех, кто пытается это организовать. Организаторы переворота и захвата власти отключали электроэнергию для полуострова, хотя могли за это получать деньги. Кроме того, Украина перекрыла воду, хотя за это тоже могла бы получать деньги. Из-за разрыва экономических связей между Крымом и Украиной страдают производители и самой Украины», - отметил экономист.

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил НСН, что счета России и Украины по Крыму – не более, чем политический троллинг.

«Конечно, это троллинг! Но я не считаю, что он совсем лишен смысла. Украина сформулировала свои потери от потери Крыма, какие-то десятки миллиардов. Это – политическая игра, ничего более за этим не стоит», - отметил политолог.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Такое решение было принято по итогам референдума. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым. Украина результатов референдума не признает.