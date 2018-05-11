Кресло красит человека. Торг за посты во власти в самом разгаре

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Формирование нового правительства России происходит пока «под ковром» и сопровождается реорганизацией ведомств.

Рваные рабочие недели с перерывами на праздники и наполовину опустевшая по этому случаю столица стали ареной открытых и закулисных действий по формированию новой, поствыборной вертикали власти. С выдвижением на пост главы правительства и оперативным утверждением кандидатуры Дмитрия Медведева отпала основная интрига: других премьеров пока для нас нет. Хотя в числе претендентов на эту должность называлось сразу несколько фигур, в том числе бывший глава Минфина Алексей Кудрин.

А что Кудрин? А ему предложен пост главы Счетной палаты, который становится вакантным с уходом в правительство вице-премьером по соцвопросам Татьяны Голиковой. Думская фракция «Единой России» обсудила и согласовала вопрос выдвижения Кудрина с лидером партии, председателем правительства Дмитрием Медведевым. Как заявил лидер фракции Сергей Неверов, «единороссы» - «за то, чтобы представители оппозиционных партий могли контролировать властные структуры, это абсолютно нормально», - сказал Неверов. Вряд ли это назначение сможет принести пользу стране, заметил в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

«Кудрин во главе Счётной палаты выступит неким гарантом для целого ряда крупных компаний, которые смогут опереться на него как на последовательного прозападного либерала. Здесь я думаю, что Кудрин просто станет лоббистской фигурой. Кудрин это не тот человек, который может принести пользу стране на какой бы то ни было государственной должности. Эпоха Кудрина давно прошла», — полагает эксперт.

Для самого Алексея Кудрина предложение возглавить Счетную палату стало весьма неожиданным. Помимо премьерства, зарубежные СМИ прочили ему и место представителя президента по вопросам международного экономического сотрудничества, явно более влиятельное. По сообщению «Интерфакс», Кудрин обещал подумать. К вечеру РБК сообщил, что Кудрин согласился. Впрочем, неизвестна пока реакция на эту идею главы государства. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня сообщил только, что Владимир Путин решение на этот счет пока не принял.

Из других инициатив по переустройству исполнительной власти стоит отметить сообщения о том, что планируется разделить Минобрнауки. Образование, по этим сообщениям, останется в ведении нынешнего министра Ольги Васильевой, наука отойдет замминистра Григорию Трубникову. Также не исключено, что Федеральное агентство научных организаций войдет в состав Миннауки. В научных кругах особенно рады сообщениям о ликвидации ФАНО. Так, замдиректора Института славяноведения РАН, профессор Фёдор Успенский в эфире НСН назвал эту структуру «абсурдной». ФАНО было создано в 2013 году, ему передали управление имуществом институтов РАН и бюджетными ассигнованиями на науку. Теперь эти функции, как предполагается, отойдут Миннауки.

Полностью новый состав правительства России, как ожидается, будет сформирован к российско-германскому саммиту в Сочи 18 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Всеволод Нерознак