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Политика

Косачёв: Санкции поддерживают маниакальную идею США о мировом господстве

27 Февраля 2018 в 10:20
Косачёв: Санкции поддерживают маниакальную идею США о мировом господстве
В эфире НСН сенатор назвал заявления Минфина США о новых санкциях в отношении России очередной попыткой сдерживания.

Новые ограничительные меры в отношении России Соединённые Штаты намерены ввести в ближайшие 30 дней. Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, новые санкции будут применяться совместно с уже существующими ограничениями в отношении РФ.

В эфире НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что санкции давно стали неотъемлемым инструментом внешней политики США, и новые ограничения уже не вызывают удивления (слушать аудио).

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«Американцы совершенно откровенно и вопреки международному праву используют санкции в качестве инструмента сдерживания России. Во всех основополагающих доктринах США Россия называется в качестве соперника, а иногда и врага. И санкции – инструмент для того, чтобы соперника сдерживать. Это не имеет уже никакого отношения, никакой привязки к сюжетам, с которых все начиналось. Эта история стала инструментом внешней политики США, и будет оставаться до тех пор, пока американцы не расстанутся со своей маниакальной идеей обладания мировой гегемонией», - подчеркнул Косачёв.

В середине февраля текущего года Минюст Соединенных Штатов опубликовал список лиц, которым предъявлены обвинения в «попытке вмешательства в кампанию» по выборам президента США в 2016 году. В числе подозреваемых – 13 россиян, пишет «Русская Планета».

Ранее Стивен Мнучин сообщал, что Минфин США сотрудничает с ФБР, предоставляя необходимую информацию в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента.

В конце 2017 года Соединенные Штаты приняли стратегию национальной безопасности, которая объявляет, что Россия и Китай несут угрозу безопасности США.

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