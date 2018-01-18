Косачев: Не Тиллерсону судить о выполнении Россией санкций в отношении КНДР

Сенатор заверил НСН, что Россия в полном объеме придерживается санкционного режима.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. Об этом он заявил после министерской конференции в Ванкувере по ситуации на Корейском полуострове. По словам главы Госдепартамента, Москва нарушает санкции в отношении поставок топлива Пхеньяну, а также «некоторых других сфер».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заверил НСН, что Россия в полном объеме придерживается санкционного режима в отношении КНДР.

«Соединенные Штаты Америки не занимаются урегулированием проблемы Северной Кореи. Этой проблемой занимается Совет Безопасности ООН. Именно по его решению сформулирован пакет требований к Северной Корее и соответствующий пакет санкций за их невыполнение. В развитие этого пакета в России изданы все необходимые нормативные документы на уровне указов президента Российской Федерации, которые точно, скрупулезно следуют и духу и букве санкционных решений Совета Безопасности и, разумеется, реализуются на 100% на практике. Любые оценки выполнения любой страной-членом Организации Объединенных Наций решений Совета Безопасности может давать только Совет Безопасности. Все остальное, что называется, от лукавого», - отметил парламентарий.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Москву в том, что она «совсем не помогает» в решении проблем вокруг КНДР.