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Политика

Комплексы обработки избирательных бюллетеней в регионах будут задействованы во время выборов-2018

28 Декабря 2017 в 09:07

Нынешний глава государства Владимир Путин и телеведущая Екатерина Гордон подали в Центризбирком документы для выдвижения на выборах президента России. Меж тем регионы готовится к проведению кампании. Так Курская область получила Комплексы обработки избирательных бюллетеней. После сканирования результаты сохраняются в памяти устройства. Затем автоматически формируется итоговый протокол участка, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов. Ручного подсчета бюллетеней при этом не требуется.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

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