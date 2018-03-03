Почему коммунисты недовольны Путиным

РИА Новости

В КПРФ обвинили штаб Путин в использовании административного ресурса. Политолог Олег Матвечйчев в эфире НСН назвал обвинения «бредом».

В столичном спорткомплексе «Лужники» в субботу проходит многотысячный митинг в поддержку действующего президента Владимира Путина на предстоящих выборах 18 марта. В мероприятии, организованном предвыборным штабом, принимают участие известные артисты и спортсмены. Вышел на сцену и сам Владимир Путин.

Он заявил, что хочет видеть Россию устремленной в будущее и сделает все, чтобы живущие в ней люди, их дети и внуки, были счастливы. Глава государства пообещал, что ближайшее десятилетие пройдет под знаком ярких побед, а после спел Гимн России вместе с национальной хоккейной сборной.





Путин собрал 80 тыс сторонников в Лужниках и спел с ними гимн России pic.twitter.com/ahupZ6oXyT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 марта 2018 г.

За ходом мероприятия самым внимательным образом следили не только простые россияне, но и оппоненты Путина на предстоящих выборах. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН обвинил предвыборный штаб Путина в использовании административного ресурса и нарушении предвыборного законодательства.

«Все ближе такой же период, как и в 1996 году, касательно отношения населения к действующего президенту. Идет перехлест административного ресурса. Понимая, что народ имеет свое мнение и повернулся к правде и справедливости, они используют фамилии звезд, героев в лице доверенных лиц, разъехавшихся по всей России, которые своим авторитетом поддерживают авторитет действующего президента и кандидата-самовыдвиженца. Если бы не было этого административного ресурса, была бы другая картина», - заявил собеседник агентства.

С представителем коммунистов категорически не согласен экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«Это просто какой-то бред! У нас митингов проходит каждый месяц по 90 штук. И надо же было выбрать именно 1996 год, с которым никаких параллелей и ничего общего нет. Почему не Муссолини или Каддафи?» - иронично заявил политолог в эфире НСН.

Матвейчев отметил, что в штабе Путина работают самые сильные юристы и никаких нарушений избирательной кампании никогда не допускали. А вот коммунисты, рассчитывая на то, что они парламентская партия и их кандидата никто не снимет, сплошь и рядом нарушают законодательство.

«Если кому и говорить о юридических аспектах избирательной кампании, то уж точно не коммунистам. Возьмем того же Грудинина, который имеет счета за границей, а его родственники владеют иностранной недвижимостью и имеют вид на жительство в других странах. Действующий президент этого, понятно, иметь не может. Логично, чтобы и действующий кандидат в президенты этого не имел. Я уже не говорю про то, что Грудинин до сих пор не предоставил доказательств закрытия счетов. По идее, его надо за это снять. Но на это закрывают глаза и коммунистам все сходит с рук. Поэтому учить избирательному законодательству юристов Путина, это анекдот из разряда: «Где вы учились, я там преподавал», - подчеркнул Олег Матвейчев.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в митинге "За сильную Россию!" в «Лужниках» принимают участие порядка 130 тысяч человек. На трибунах, как стало известно, присутствуют и сторонники президента РФ от партии «Справедливая Россия». По словам лидера эсеров Сергея Миронова, его сопартийцев собралось на митинге порядка тысячи.