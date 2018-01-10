Клинцевич: В прямом столкновении с Россией американцы не продержатся и неделю



В эфире НСН сенатор назвал циничными намерения США создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России.



Соединенные Штаты намерены ослабить действующие ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку для сдерживания Россия в Восточной Европе. Об этом в среду, 10 января, заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю и нераспространению вооружений Джон Вулфстал.



Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН отметил, что при всем объеме вооружения США не в состоянии реально вести боевые действия.

«Во всем этом цинизме и браваде есть один очень важный элемент. Они (Соединенные Штаты – прим. НСН) не в состоянии в прямом столкновении с нами и неделю держаться. Ни их спецназ не в состоянии с нами конкурировать, ни их техника сегодня не в состоянии конкурировать. Да, у них экономика мощная. У них хватает вооружения, чтобы вести боевые действия. Но они не в состоянии реально вести боевые действия», - подчеркнул сенатор.

Ядерными боеголовками американцы также планируют оснастить модифицированные ракеты подводного базирования Trident D5, сообщает «Свободная Пресса». В конце января Соединенные Штаты представят новую ядерную программу. Это будет вторая национальная стратегия после общего документа по безопасности, который в декабре обнародовала администрация Дональда Трампа.