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Политика

Клинцевич: В прямом столкновении с Россией американцы не продержатся и неделю

10 Января 2018 в 10:10
Клинцевич: В прямом столкновении с Россией американцы не продержатся и неделю

В эфире НСН сенатор назвал циничными намерения США создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России.

Соединенные Штаты намерены ослабить действующие ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку для сдерживания Россия в Восточной Европе. Об этом в среду, 10 января, заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю и нераспространению вооружений Джон Вулфстал.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН отметил, что при всем объеме вооружения США не в состоянии реально вести боевые действия.

«Во всем этом цинизме и браваде есть один очень важный элемент. Они (Соединенные Штаты – прим. НСН) не в состоянии в прямом столкновении с нами и неделю держаться. Ни их спецназ не в состоянии с нами конкурировать, ни их техника сегодня не в состоянии конкурировать. Да, у них экономика мощная. У них хватает вооружения, чтобы вести боевые действия. Но они не в состоянии реально вести боевые действия», - подчеркнул сенатор.

Ядерными боеголовками американцы также планируют оснастить модифицированные ракеты подводного базирования Trident D5, сообщает «Свободная Пресса». В конце января Соединенные Штаты представят новую ядерную программу. Это будет вторая национальная стратегия после общего документа по безопасности,  который в декабре обнародовала администрация Дональда Трампа. 

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