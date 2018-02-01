Клинцевич увидел в химических атаках в Сирии уши американских спецслужб

Франц Клинцкевич в эфире НСН связал нежелание ООН содействовать объективному расследованию обстоятельств химических атак в Сирии с причастностью американских спецслужб к их организации.

В постоянном представительстве России при ООН считают, что США «убили» подготовленный Россией проект механизма для независимого, объективного и профессионального расследования обстоятельств химических атак в Сирии.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцкевич в эфире НСН рассказал, что вмешательство спецслужб США в этих атаках было заметно сразу.

«Американские спецслужбы подготовили эту провокацию, хоть и не очень качественно. Они настолько охамели, что были уверены, что все у них прокатит. Мы ведем расследование по этому вопросу, собираем доказательную базу, и когда наступит момент, мы объявим результаты. Американцы не могут допустить объективного расследования по применению химического оружия, где может быть выявлена их к этому причастность. Но скрыть правду им не удастся. Это было очень страшное и циничное военное преступление. И здесь однозначно торчат уши американских спецслужб», - заявил он.

Политик напомнил о миротворческой роли России в установлении диалога между воюющими сторонами в Сирии.

«Мы говорили о химическом оружии на Конгрессе национального диалога Сирии с привлечением к диалогу противоборствующих сторон. Это, на мой взгляд, колоссальный успех, который является заслугой российской власти и российской дипломатии. Создавая площадку для диалога, организовывая возможность проведения переговорного процесса, обеспечивая перемещения этих людей и внедряя важные идеологемы, мы играем существенную роль в закладке фундамента будущего мира и стабильности в демократическом государстве Сирия», - добавил он.

Ранее США отвергли инициативу России по созданию нового механизма для расследования обстоятельств химатак. Постпред России в ООН Василий Небензя выразил сожаление по поводу подобного решения.

30 января в Сочи прошел однодневный Конгресс национального диалога Сирии. На нем присутствовали порядка 1400 представителей официальных сирийских властей, отдельных течений вооруженной оппозиции, некоторых курдских организаций, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, глава российского МИД Сергей Лавров и наблюдатели от США, Великобритании, Франции.