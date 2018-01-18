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Политика

Клинцевич рссказал, кто покушается на территориальную целостность России

18 Января 2018 в 20:45
Клинцевич рссказал, кто покушается на территориальную целостность России
Сенатор в эфире НСН разъяснил, какие угрозы имеются в виду в новом проекте основ пограничной политики.

ФСБ предупредила об угрозе территориальных притязаний к России со стороны ряда иностранных государств. Такое положение содержится в новом проекте основ государственной пограничной политики.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН разъяснил, какие угрозы имеются в виду.

«Украина имеет притязания в отношении Крыма. Кроме этого начали появляться голоса по Калининграду и области. И это не шутки: там начинают эту тему мусолить. Если дать вольницу, начнутся и по Дальнему Востоку. В Японии – по островам, в Финляндии – по Карелии. Эти вещи надо знать, чтобы четко ставить акценты, дать сигналы, предупредить тех, кто сегодня пытается шатать. Чтобы потом уже не было поздно», - сказал сенатор.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором.

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