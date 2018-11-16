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Политика

Клинцевич: России важна целостность Украины

16 Ноября 2018 в 15:25
Клинцевич: России важна целостность Украины

Сенатор обратил внимание в эфире НСН, что как народ Украины вправе определять себя, как единое целое, так и население Донбасса вправе считать себя русским.

Несмотря на конфликт на юго-востоке Украины, Россия целиком и полностью является сторонницей территориальной целостности Украины. Об этом в пресс-центре НСН заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Нам важно, чтобы Украина была целостной. Потому что разделённая Украина — это проблема. Но это не нам решать, а украинскому народу», — сказал сенатор.

При этом он отметил, что также вправе решать вопросы самоопределения и жители Донбасса.

«Сегодня в Луганске и Донецке много людей, которые себя позиционируют как русские. И мы оказываем им политическую, дипломатическую, гуманитарную поддержку, не более. Мы понимаем, что бросать людей нельзя», — заявил Клинцевич.

Напомним, что 11 ноября в Луганской и Донецкой самопровозглашённых республиках прошли выборы, в ходе которых были избраны действующие руководители. Украина, США и Евросоюз не признали результаты голосования.

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