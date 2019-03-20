Кикбоксера – в Калмыкию, ГЛОНАСС – на Алтай

ФОТО: сайт Президента РФ

Еще в двух регионах России сегодня сменились руководители.

Владимир Путин принял отставки глав Калмыкии Алексея Орлова и Алтайского края Александра Бердникова.

Временно исполняющим обязанности главы Калмыкии стал 38-летний Бату Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. В 2012-14 годах он представлял Калмыкию в Совете Федерации. С июня 2017 года был советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Хасиков также возглавляет общероссийское общественное движение «За спортивную страну». Первейшие цели на новом посту Бату Хасиков назвал в эфире НСН.

«Сейчас для меня основной задачей является заручиться доверием и поддержкой жителей Республики Калмыкия. Пока на этом все. А по поводу того, что планируется, какая будет в целом программа развития региона, расскажу позже», - отметил Хасиков.

Для успешной работы во главе республики Хасикову предстоит показать такие же успехи в командной игре, как до этого в единоборствах, - указал в интервью НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Повесткой развития он сможет заниматься успешно, если перейдет к командным играм. Если сможет собрать команду профессионалов, которые помогут компенсировать у него отсутствие тех или иных компетенций. Он молод, с обучаемостью проблем не возникнет, а главное то, что из себя будет представлять его будущая команда», - отметил политолог.

Алтайский край в ранге врио губернатора по решению президента возглавил 46-летний Олег Хорохордин, руководитель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». С 2009 года он был главным советником управления президента по внутренней политике, с 2012 года был заместителем руководителя секретариата председателя правительства страны. В родном регионе ему предстоит решать непростые задачи, - предупредил в интервью НСН политолог Марат Баширов.

«Регион дотационный. С учетом того, что президент требует реализации нацпроектов и последнее его послание было сконцентрировано именно на социальных проблемах, то очевидно, там должен быть человек, который обеспечит при минимальном бюджете максимальную реализацию социальной политики. Это непростая задача», - сказал собеседник НСН.

Таким образом, с начала недели в отставку ушли уже трое губернаторов из списка газеты «Ведомости» (днем ранее пост губернатора Челябинской области оставил Борис Дубровский). По данным целого ряда СМИ, заявление об отставке уже написала и глава Мурманской области Марина Ковтун. Как передает «Интерфакс», в ближайшее время будет принята ее отставка, а также главы Оренбургской области Юрия Берга. Не находят пока подтверждения предположения об уходе с поста губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Всеволод Нерознак