«Хрупкая колба безопасности под угрозой». В Совфеде о желании США оказать военную поддержку Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН отреагировал на отправку военного корабля США в Черном море.

США начали готовить к отправке военный корабль, чтобы поддержать Украину в Керченским проливе. Как сообщает CNN, американские военнослужащие попросили Государственный департамент США уведомить Турцию о появлении их военного корабля в Черном море. Америка обязана предупредить об этом Турцию не менее чем за 15 дней в соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года, регулирующую судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Они соединяют Средиземное море с Черным.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН назвал планы США демонстрацией силы.

«С формальной точки зрения американский военный корабль может находиться в акватории Черного моря, если он получит соответствующее согласие на проход всех проливов. Но понятно, что нормы права запрещают военным кораблям, как и любым другим, входить в территориальные воды, которые контролирует Россия. Чисто формально перемещение военного корабля, если это соответствует нормам международного права, не является чем-то необычным. Но очевидно, что в данном конкретном случае этот корабль собирается входить в акваторию Черного моря для демонстрации военной силы, а также демонстрации военной и политической поддержки действий государства, которое устраивает против России различные провокации. Это, конечно, делает данный демарш абсолютно иным», - отметил он.

Собеседник НСН сообщил, что Америка потакает украинским провокаторам.

«Подобное действие США погружает мир в атмосферу достаточно жесткого военного противостояния. Это демонстрация силы, попытка оказать давление на Россию, это, безусловно, потакание украинским провокаторам, стимулирование их дальнейших действий против России. Это и так достаточно хрупкую колбу современной безопасности делает еще более хрупкой. Когда такая провокация столь вызывающе осуществляется, то это всегда создает вопрос об ответных действиях, которые могут быть как в акватории Черного моря, так и вне ее. Демонстрация силы всегда вызывает ответную демонстрацию силы. Мы тоже умеем облетать военный кораблик американцев, как они сами говорят, «на опасной высоте». Можем маневрировать вблизи их территориальных вод, только ничего хорошего от этого не будет для международной безопасности в целом», - заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США McCampbell демонстративно прошел вблизи главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке. Американский военный корабль замечен рядом с заливом Петра Великого — самого большого в Японском море. Представитель военно-морских сил США заявила, что этот проход был осуществлён с целью бросить вызов «чрезмерным морским притязаниям России».