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Политика

Казахстан приобретет американскую продукцию на сумму 2,5 млн долларов

17 Января 2018 в 09:26
Казахстан приобретет американскую продукцию на сумму 2,5 млн долларов

Во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты был подписан ряд контрактов, общая сумма которых составила порядка 2,5 млрд долларов.

Так, лидеры станы заключили новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией «Казахстанские пассажирские перевозки», авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Между Казахстаном и США также продолжится сотрудничество в рамках ВТО. В общей сложности в коммерческих документах о сотрудничестве речь идет о сумме в 7 млрд долладов, сообщает РЕН ТВ.

Назарбаев пробудет в США до 18 января, пишет Газета.ру. Ранее сообщалось, что он пригласил американского президента Дональда Трампа в Казахстан.

Президент Казахстана прибыл в США накануне, 16 января. В мае прошлого года лидеры провели переговоры в рамках саммита «США — Исламский мир», отмечает RT.

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