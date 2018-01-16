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Политика

Избирательную кампанию в России продолжат 17 претендентов

16 Января 2018 в 18:03
Избирательную кампанию в России продолжат 17 претендентов

Избирательную кампанию в России продолжат 17 претендентов. Центральная избирательная комиссия рассмотрела сегодня вопрос о выдвижении на выборы президента последних трех кандидатов. Избирательный счёт разрешили открыть лидеру «Национального родительского комитета» Ирине Волынец, которая  баллотируется от Народной партии России. Окончательный состав участников президентской гонки станет известен к 10-му февраля, после того, как кандидаты представят в ЦИК подписи в свою поддержку, отмечает сайт НСН.ФМ. Выборы президента России состоятся 18 марта.

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