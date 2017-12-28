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Политика

Инициативную группу Путина зарегистрировали в ЦИК

28 Декабря 2017 в 15:29
Инициативную группу Путина зарегистрировали в ЦИК
Фото: vladtime.ru

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала поддерживающую выдвижение Владимира Путина группу избирателей и ее уполномоченных представителей, сообщает РЕН ТВ. Решение было принято на заседании ЦИК в четверг, 28 декабря

В список вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. Также отдельным постановлением ЦИК разрешила Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию, передает «Интерфакс».

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