Инициативную группу Путина зарегистрировали в ЦИК

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала поддерживающую выдвижение Владимира Путина группу избирателей и ее уполномоченных представителей, сообщает РЕН ТВ. Решение было принято на заседании ЦИК в четверг, 28 декабря



В список вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. Также отдельным постановлением ЦИК разрешила Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию, передает «Интерфакс».