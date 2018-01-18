Пятница
19 января
USD 56.76
EUR 69.26
Политика

Грызлов призвал Донбасс готовиться к обороне

18 Января 2018 в 18:02
Грызлов призвал Донбасс готовиться к обороне

Донбассу необходимо готовиться к обороне после принятия Верховной Радой Украины закона о реинтеграции. С таким предупреждением выступил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также считает, что Киев продолжает делать ставку на силовой возврат Донецкой и Луганской областей в обход минских соглашений. В принятом законе эти территории признаются оккупированными, а России присвоено название  "страна-агрессор". Документ позволяет применять армию на востоке без объявления войны.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.