Грызлов призвал Донбасс готовиться к обороне

Донбассу необходимо готовиться к обороне после принятия Верховной Радой Украины закона о реинтеграции. С таким предупреждением выступил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также считает, что Киев продолжает делать ставку на силовой возврат Донецкой и Луганской областей в обход минских соглашений. В принятом законе эти территории признаются оккупированными, а России присвоено название "страна-агрессор". Документ позволяет применять армию на востоке без объявления войны.