Государство продолжит обновление поликлиник, больниц и школ в малых городах. Владимир Путин заверил в этом участников Форума малых городов и исторических поселений в Коломне. Это самая популярная новость часа по данным агрегатора СМИ-2. Президент, в частности, отметил программу "Земский доктор", в которую включены города с населением до 50-и тысяч человек. Она полностью финансируется из федерального бюджета. Путин призвал развивать конкурентные преимущества малых городов, чтобы они могли стать крупными туристическими и культурными центрами. В Коломне Владмир Путин также посетил новый центр материнства и детства.