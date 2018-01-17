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Политика

Государство продолжит обновление поликлиник, больниц и школ в малых городах

17 Января 2018 в 19:20
Государство продолжит обновление поликлиник, больниц и школ в малых городах

Государство продолжит обновление поликлиник, больниц и школ в малых городах. Владимир Путин заверил в этом участников Форума малых городов и исторических поселений в Коломне. Это самая популярная новость часа по данным агрегатора СМИ-2. Президент, в частности, отметил программу "Земский доктор", в которую включены города с населением до 50-и тысяч человек. Она полностью финансируется из федерального бюджета. Путин призвал развивать конкурентные преимущества малых городов, чтобы они могли стать крупными туристическими и культурными центрами. В Коломне Владмир Путин также посетил новый центр материнства и детства.

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