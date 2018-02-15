Госдума: Украине никогда не стать членом НАТО

Юрий Швыткин в беседе НСН рассказал о характере высказываний

президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что в будущем Украина все же сможет войти в состав Евросоюза и присоединиться к НАТО, сообщает РИА Новости. Заявление прозвучало на церемонии, посвящённой строительству нового мемориала украинцам, погибшим во время Евромайдана в 2014 году.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе НСН назвал такое заявление не обоснованным.

«К словам Порошенко я отношусь очень скептически. Неоднократно он делал такие заявления, при этом ничем не обоснованные. Тот кризис, который произошел в результате государственного переворота на Украине еще далек от завершения. На мой взгляд, простые граждане Украины еще больше страдают от того, что Украина поражена коррупцией, и руководство страны думает только о своем личном благополучии», - рассказал Швыткин.

Эксперт также предположил, что заявление Порошенко связано с предстоящими выборами.

«Заявления Порошенко звучат явно на фоне предстоящих политических выборов президента страны и носят ничем не обоснованный популистский характер», - сказал эксперт.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности считает, что Украина не станет членом НАТО.

«Если это произойдет, то, конечно, мы не заинтересованы в приближении блока НАТО к нашим границам. Но думаю, что это не произойдет», — предположил Швыткин.

Напомним, что недавно, 12 февраля состоялся телефонный разговор Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, где, в том числе, обсуждался процесс выполнения минских договоренностей.