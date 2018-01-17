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Политика

Госдума рассмотрит законопроект о легализации частных военных компаний

17 Января 2018 в 09:59
Госдума рассмотрит законопроект о легализации частных военных компаний

Законопроект по легализации работы частных военных компаний рассмотрит Госдума. Его подготовил зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Документ  определит выполнение норм по лицензированию таких компаний,  их задач, а также   возможные  виды работ и услуг. Член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец в эфире НСН заявил, что в России уже работают две частные военные компании.

Добавим, в законопроекте прописано, что ЧВК нельзя нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

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