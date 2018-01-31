Гордон предложила Родченкову подать иск против Путина

Правозащитница призналась в эфире НСН, что возмущена оскорблением гражданина России со стороны президента.

Отказавшаяся от участия в президентских выборах журналистка и правозащитница Екатерина Гордон готова оказать юридическую помощь бывшему директору Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову, если он решит подать иск о защите чести и достоинства к президенту России Владимиру Путину. Об этом она заявила в эфире НСН.

«Делать из Родченкова козла отпущения - не верно. Наблюдать за оскорблениями и угрозами тюрьмой человеку, который и так затравлен и говорит о том, что его убьет Путин, противно. Я как патриот не стала бы дискредитировать страну, и я как человек не хочу участвовать в травле. Спортсменов лишили Олимпиады под родным флагом конкретные чиновники и система. А публичные оскорбления не уместны», - заявила правозащитница.

При этом Гордон отметила, что готова оказать профессиональную помощь Родченкову или его представителям, если у них возникнет желание подать иск против Путина.

«Я иск подавать не собираюсь, это может сделать только Родченков или его представители. Но как правозащитник и владелец юридической компании, если у господина Родченкова возникнет такое желание, ему могу как профессионал помочь», - отметила она.

Однако этим претензии Гордон к главе государства не исчерпываются.

«Я сегодня обратилась к Элле Памфиловой с просьбой проанализировать ситуацию с публичным выступлением Владимира Владимировича Путина, которое было вчера с его доверенными лицами, последователями. Там отчетливо видны в трансляциях некоторых федеральных каналов слоганы кандидата. Я полагаю, что половину высказываний можно расценивать как предвыборную агитацию, которая еще запрещена кандидатам. Мне очень интересно, как отреагирует Элла Памфилова и юридический отдел ЦИК, поскольку как минимум два странных момента вчера произошли: это публичное оскорбление и преждевременное начало предвыборной агитации», - сказала она.

Напомним, 30 января Владимир Путин встречался со своими доверенными лицами. В ходе общения он назвал Родченкова «придурком», поскольку тот ранее в интервью заявил, что Путин знал о допинговой программе российских спортсменов, которую курировал Виталий Мутко.