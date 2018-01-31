Гордон пристыдила Волынец за «слив» с выборов

Экс-кандидат в президенты Екатерина Гордон в эфире НСН прокомментировала новость о неожиданном отказе Ирины Волынец баллотироваться на главный пост страны.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец добровольно покинула президентскую гонку, о чём лично заявила на пресс-конференции в пресс-центре «Национальной службы новостей». Политик отметила, что снимает свою кандидатуру в поддержку действующего президента. По ее словам, главной причиной такого решения стали инициативы Владимира Путина по поддержке семей с детьми, что в дальнейшем позволит им сотрудничать.



Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, ранее тоже снявшаяся с выборов, в эфире НСН сказала, что действия Волынец вызывают у неё, как минимум, удивление.

«Самое интересное и странное – это сливаться (именно это слово хочу употребить!) в поддержку того, кто тебя об этой поддержке не просил. С этим тезисом уходить, мне кажется, немножко стыдно, хотя к Волынец я отношусь с симпатией» - отметила она.

Журналистка также подчеркнула, что сегодняшний самоотвод Ирины Волынец далеко не последний в этой предвыборной кампании.

«Сейчас будет целая череда таких самоотводов. Большинство из них будет в пользу Владимира Владимировича. В общем, всего лишь подтверждение моего профессионального предсказания», - отметила Гордон.

Не обошла стороной Екатерина Гордон и единственную оставшуюся женщину-кандидата, Ксению Собчак, которая, по её словам, является хорошо продуманной и спланированной акцией в поддержку нынешнего президента.

«Есть одна спродюсированная, на мой взгляд, и согласованная барышня, которая поставила условие, в частности, чтобы она оставалась одна, раз она так старается на благо страны. Собственно говоря, только она там и будет. Остальных не согласовали, им опасно и сложно и продолжать дальше. Ксения Анатольевна должна будет у нас создавать иллюзию нового парламентского движения. Поэтому она туда идёт, и она знает об этом прекрасно. Всё остальное - её откровенное враньё по поводу оппозиционности. Мы её наблюдаем на всех федеральных каналах, несмотря на абсолютные глупости, которые она периодически говорит. Её продолжают отчаянно продюсировать люди, которые однажды выводили Ельцина на политическую арену и помогали Владимиру Владимировичу, так что абсолютно кремлёвский проект. Всё настолько очевидно, что бесстыдство фантазёра, раскручивающего историю своей оппозиционности просто кажется смешным» - резюмировала Гордон.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак баллотируется в президенты России от партии «Гражданская инициатива» с девизом «Против всех», акцентируя таким образом внимание на своей оппозиционной деятельности и нигилистских взглядах.