Гордон перечислила три шага, которые сделает, если станет президентом

Екатерина Гордон подала документы в ЦИК, чтобы баллотироваться в президенты России.

Телеведущая Екатерина Гордон, баллотирующаяся на выборах главы государства, подала в Центризбирком документы, необходимые для выдвижения. В выборную кампанию она идёт со слоганом «За правду!», а символом своей предвыборной компании она назвала бумажный самолётик.

«Пусть для кого-то я маленький бумажный самолётик, но время летать, а не ползать!» - заявила в эфире НСН Гордон. Она также раздала журналистам программу под названием: «Тотальные перевыборы или план Гордон», в которой озвучила три основных шага, которые необходимо сделать России, чтобы победить коррупцию и выйти из кризиса власти.

Во-первых, упразднить пост Президента РФ и сформировать полноценный парламент. Во-вторых, произвести перевыборы парламента, который должен быть сформирован только по одномандатным округам. В-третьих, принять жесткие меры в борьбе с иностранным сырьевым рейдерством, политическим и экономическим лобби на территории страны.

«Все законодательные инициативы должны быть приняты российским народом в лице парламента. Любой узкоспециализированный вопрос - образования, здравоохранения, военной доктрины, судебной реформы, реформы исполнительной власти и так далее - должен решаться не одним человеком, занимающим пост президента, а далее спускаться сверху, но парламентом. В этой связи, нам необходимо сделать уверенно и смело эти три шага», - сказала НСН Гордон.

Напомним, процедуру выдвижения на выборы президента РФ уже полностью прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста, бизнес- омбудсмен Борис Титов, один из основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и выдвинутая «Гражданской инициативой» телеведущая Ксения Собчак.



