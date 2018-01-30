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Политика

Главу СПЧ не удивило попадание в «кремлёвский доклад»

30 Января 2018 в 13:15
Главу СПЧ не удивило попадание в «кремлёвский доклад»

Михаил Федотов в эфире НСН заявил, что РФ и США должны не наращивать конфронтацию, а переходить к переговорам.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в эфире НСН заявил, что попадание его фамилии в «кремлёвский доклад» вполне логично. По его словам, он сожалеет о продолжающейся конфронтации между двумя странами (слушайте аудио).

«Мне не обидно, что моя фамилия оказалась в этом списке: в него попали все советники президента. А поскольку я советник президента, было бы странно, если бы я туда не попал. Но мне обидно как гражданину своей страны, что американская сторона продолжает наращивать конфронтацию. Мне бы хотелось, чтобы мы двинулись в противоположном направлении. Нужно снижать уровень конфронтации, переходить к переговорам, согласованным действиям. У нас есть масса общих проблем, которыми надо заниматься. Вместо этого мы демонстративно наращиваем конфронтацию, это не полезно», — сказал глава СПЧ.     

В опубликованный Минфином США «кремлёвский доклад» вошли более  200 россиян. В нём оказалось практически все политическое руководство, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генпрокурор Юрий Чайка.

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