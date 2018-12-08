«Главное не перегнуть». Политолог о персональной ответственности губернаторов

РИА Новости

Дмитрий Журавлев в эфире НСН заявил, что спрашивать с губернаторов за невыполнение нацпроектов можно лишь тогда, на это были все ресурсы, но «кто-то недоработал».

Главы регионов РФ со следующего года будут нести персональную ответственность за срыв реализации национальных проектов на подведомственной территории. Об этом заявил в субботу первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что раньше в случае невыполнения поставленной задачи регион лишался части финансирования. Из-за этого, как правило, страдали простые граждане. Теперь отвечать придется лично губернаторам.

Обсуждая нововведения в эфире НСН, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что персональная ответственность – вещь полезная, но во всем нужна мера.

«Персональная ответственность – штука полезная всегда, ведь вместо того, чтобы объяснять, почему не получилось, придется отвечать. Но тут важно понимать, что возможности губернаторов тоже не безграничны. Спрашивать с губернаторов за невыполнение нацпроектов имеет смысл только тогда, когда им предоставлены все возможности для этого и все ресурсы, но «кто-то недоработал», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в каждом регионе нацпроекты будут выполняться в разной степени и с разной скоростью, в зависимости от того, какие ресурсы там имеются. И здесь очень важно «не сделать ответственность повальной».

«Персональная ответственность очень эффективна, когда она предполагает, что задача в принципе может быть выполнена. Я боюсь, что у нас будут перегибы на уровне правительства, которое начнет требовать от губернаторов выполнения того, на что у них просто нет возможностей. То есть будут раздаваться задачи по принципу: «А дальше сам думай, как ты это будешь решать». Конечно, такой подход где-то и помогает, потому что человек начинает искать такие ресурсы, которые в другой ситуации он и искать бы не стал. Но лучше всего, если к персональной ответственности будут прилагаться какие-то ресурсы для выполнения задачи», - считает политолог.

Журавлев добавил, что мера в целом повысит эффективность губернаторов, но это не сможет «происходить до бесконечности».

«Главная задача федеральной власти будет понять, на какой точке уже требовать нет смысла, потому что сделать это нет возможности. В этом главная тонкость управления», - заключил Дмитрий Журавлев.

Ранее правительство РФ утвердило 12 национальных проектов, которые направлены на достижение установленных «майским указом» президента целей, и теперь готовит соглашения с регионами, в рамках которых будут распределяться бюджетные средства на выполнение этих нацпроектов.