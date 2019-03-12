Главе «Нафтогаза» предрекли скорую потерю работы

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что руководитель энергетической компании в Facebook публиковал «крик души».

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев написал в Facebook, что Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Берлина, Москвы и «части украинского политикума». Также он добавил, что сейчас компания прилагает все усилия для того, чтобы транзит этого газа сохранить.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал этот пост «криком души» Коболева. По мнению эксперта, сейчас в Киеве трудно переживают тот факт, что Украина больше не является «любимой женой» Запада.

«Это, можно сказать, крик души. Подобным заявлением глава «Нафтогаза» пытается напомнить Европе о том, что Украине (украинской оппозиции) слишком много позволяли еще до Майдана, во время Майдана и после. К Германии он апеллирует, в первую очередь, потому, что во многом благодаря Германии произошел переворот. Мы помним, что Германия была одним из подписантов соглашения о мирном урегулировании, после чего и началась вся эта вакханалия на Украине. И теперь многие на Украине не понимают: как же так? Мы были «любимой женой» Запада, и вдруг к нам такое отношение». Мы позволяли себе убийства на площадях, развязали войну, вынудили уйти Крым, а теперь нам говорят: «Знаете, своя рубашка ближе к телу и газ нам важней, чем интересы какой-то страны третьего мира»», - подчеркнул собеседник НСН.

Кроме того, Дудчак заметил, что помимо Германии и России, которые упомянул в своем посте глава «Нафтогаза», в данном вопросе свои интересы имеет еще один крупный игрок – Соединенные Штаты.

«Все прекрасно понимают: сейчас во власти все слои, прослойки и щели забиты мерзавцами, но они неглупые и хитрые. Все прекрасно понимают: если «Северный поток» будет достроен (а Германия активно способствует тому, чтобы он был достроен), необходимость в украинской ГТС, конечно, останется. Но есть же еще интересы Соединенных Штатов. И, наблюдая за тем, что сейчас происходит в Венесуэле, они могут предположить, что тоже самое произойдет и с украинской ГТС. Если страну можно дистанционно отключить от электричества, то сделать пару дырок в трубе труда не составит. То есть, устроить террористический акт так, чтобы создать проблемы для транспортировки газа, с целью увеличения на американское сырье в Европе, будет совершенно не трудно. Тем более, сейчас есть толпы голодных так называемых патриотов - побратимов. У них в голове заложена довольно простая программка, на ней уже написано слово «ату». Дать направление и цель – это буквально поворот двух пальцев. Так что сделать проблему в трубе – это совершенно не сложная задача», - заявил эксперт.

Также, в качестве резюме Александр Дудчак заметил, что Коболеву, вероятно, скоро придется искать новое место работы.

«А Коболеву переживать нечего, ему, скорее всего, придется искать новую работу. Но, пока еще, он, может, надеется продлить срок, так сказать, своей службы», - предположил эксперт.

Напомним, сегодня депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию о политических отношения Брюсселя и Москвы, согласно которому строительство газопровода «Северный поток -2» предлагается остановить.