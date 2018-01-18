Германия защищает проект «Северный поток-2» от нападок Еврокомиссии

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Германия встала на защиту проекта «Северный поток-2». В Берлине выступили против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию заключения немецких юристов в четверг, 18 января.



В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила поправки к газовой директиве Евросоюза. Они распространяют действие ряда норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, которые идут из третьих стран или в третьи страны.

В числе предложений, в частности, было недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к транзиту, разделение продажи и транспортировки газа. Сейчас они не затрагивают морские участки газопроводов, а также проект «Северный поток-2»

Ранее немецкие защитники природы совместно с Всемирным фондом дикой природы направили канцлеру Германии Ангеле Меркель письмо с требованием запретить строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает «Русская планета».